В Брянской области жителя Калуги отправили в колонию за разбой. 33-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что пьяный мужчина зашел в магазин, где угрожая ножом, заставил продавца отдать имеющиеся у нее деньги. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина передала ему 2 тысячи 400 рублей. Получив деньги, злоумышленник скрылся. О случившемся продавщица незамедлительно сообщила своему супругу, который впоследствии задержал нападавшего по горячим следам и передал сотрудникам полиции.

Как выяснили, виновный заранее готовил разбойное нападение. Перед этим он вооружился складным ножом, надел капюшон, солнцезащитные очки и перчатки.

- Суд приговорил мужчину к лишению свободы на четыре года, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.