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Спорт7 октября 2022 7:50

Брянское «Динамо» победило в серии пенальти тульский «Арсенал»

В Брянске прошел матч 1/32 финала Кубка России
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: ФК "Динамо Брянск",vk.com.

Фото: ФК "Динамо Брянск",vk.com.

В Брянске на стадионе «Динамо» состоялся матч четвертого раунда в «пути регионов» ФОНБЕТ Кубка России. Сине-белые играли с тульским «Арсеналом». Игра проходила в среду, 5 октября. Об этом сообщают в ФК «Динамо Брянск».

Победителя удалось определить только в серии послематчевых пенальти. Динамовцы выиграли со счетом 5:4.

Теперь брянские футболисты вышли в пятый раунд кубка России. В следующем кубковом матче соперник сине-белых станет известен в пятницу, 7 октября. В прямом эфире «Матч Премьер» проведут жеребьевку.

В субботу, 8 октября, брянское «Динамо» в очередной раз сыграет в рамках первенства второй лиги. Брянские футболисты на своем поле встретятся с курским «Авангардом».