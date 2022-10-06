Фото: ГТРК "Брянск", скриншот видео.

В брянской Дубровке швейная фабрика начала пошив спальных мешков для военнослужащих. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

По словам директора предприятия Юрия Бороновского, новое производство освоили буквально за считанные часы. Работники трудятся с утра до вечера. Первый спальный мешок изготовили 2 октября. Сейчас уже отгрузили около полутора тысячи изделий.

Заказ на семь тысяч мешков планируют выполнить до конца недели и вернуться к привычному режиму работы. Выполнение других заказов временно приостановили.

Кстати, Дубровская швейная фабрика уже не раз перестраивала линию производства на нужды страны. Так, в пандемию коронавируса здесь изготовили 37 тысяч защитных костюмов для медиков. И на этот раз в кратчайшие строки провели модернизацию производства под новый вид продукции.