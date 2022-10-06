С заботой о природе

Фото: АО "Чистая планета".

В Брянской области проходит ставшая уже традиционной акция «Сдай макулатуру – спаси дерево Брянщины!», которую ежегодно проводит региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета» совместно с Департаментом образования и науки Брянской области.

- Эту акцию мы проводим в школах области уже не первый год в рамках реализации национального проекта «Экология» и нашего проекта «Чистая планета – детям!». Она направлена на воспитание экологической культуры подрастающего поколения, но в ней принимают участие и взрослые – родители, учителя. И это очень здорово и важно для сохранения окружающей среды нашего края. Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево Брянщины!» за несколько лет уже стала традиционной. Школы, которые в соревновании собрали наибольшее количество макулатуры, а значит, спасли наибольшее количество деревьев, получают ценные призы от регионального оператора - оргтехнику, спортинвентарь. Итоги первого этапа экологической акции будут подведены в декабре. Тогда же состоится и награждение победителей, - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Чтобы принять участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево Брянщины!», школам нужно организовать сбор макулатуры, а потом отправить заявку на участие и на вывоз собранного вторсырья по электронному адресу: karton032@mail.ru