В Брянске водителя оштрафуют по записи с видеорегистратора

В Брянске составили административный протокол на водителя автомобля "Киа", который проехал на красный сигнал светофора. Запись с видеорегистратора опубликовали в соцсетях.

4 октября около 13.30 у дома №86 на проспекте Московском водитель нарушил правила. При выезде с улицы Новозыбковской водительпроехал на красный и завернул на дублер проспекта Московского. По переходу в это время шли двое детей.

Автоинспекторы выяснили, что за рулем был 41-летний водитель. И раньше его привлекали к ответственности за такое же нарушение правил.

- В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.3 ст. 12.12 КоАП РФ, - говорят в Госавтоипсекции. - Для вынесения решения дело будет направлено в суд.