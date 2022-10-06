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Происшествия6 октября 2022 9:04

В Погарском районе пьяный водитель иномарки съехал с дороги и опрокинулся

Мужчина не справился с управлением
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Погарском районе иномарка под управлением пьяного водителя съехала с дороги и опрокинулась. ДТП произошло 5 октября в третьем часу ночи на восьмом километре дороги Погар-Долботово-Савостьяны. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 44-летний водитель на автомобиле «Форд Фокус» ехал со стороны деревни Долботово. Он не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

- В ДТП мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибленные раны головы, левой ушной раковины, ушибы и ссадины рук и ног, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали. – 41-летняя пассажирка получила закрытую травму грудной клетки, прелом девятого ребра слева. Женщине назначили лечение и отпустили домой. У водителя установили состояние опьянения.