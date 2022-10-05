Фото:Наталья Кривова, vk.com.

Ирина Монако из Брянска получила Гран-при конкурса «Мисс Россия Земля-2022». В Москве состоялся финал всероссийского конкурса красоты. Вместе с Ириной Брянск представили и Ольга Чеснокова, которая стала 3-й Вице Миссис. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте одна из организаторов проекта Наталья Кривова.

Пять дней девушки принимали участие в программе. Они выступили достойно.

Ирина Монако родом из Клинцов. Девушка уже успешно выступала на Кубке Калужской области по бодибилдингу и фитнесу. В одной из категорий завоевал первое место.