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Происшествия5 октября 2022 12:50

В брянском Глинищево остановили автомобиль с 5 килограммами наркотиков

Двоих мужчин задержали под подписку о невыезде
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото6 пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Фото6 пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В брянском поселке Глинищево остановили автомобиль с пятью килограммами наркотиков. В нем ехали 33-летний и 40-летний жители Брянской области. Мужчины стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

При осмотре машины полицейские нашли два мешка с растениями, по характерным признакам напоминающим марихуану. Это подтвердила экспертиза. Общий вес наркотика - пять килограммов.

- На задержанных завели уголовное дело, - говорят в полиции. – Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Сейчас с них взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.