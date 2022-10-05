В брянском Глинищево остановили автомобиль с 5 килограммами наркотиков

Фото6 пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В брянском поселке Глинищево остановили автомобиль с пятью килограммами наркотиков. В нем ехали 33-летний и 40-летний жители Брянской области. Мужчины стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

При осмотре машины полицейские нашли два мешка с растениями, по характерным признакам напоминающим марихуану. Это подтвердила экспертиза. Общий вес наркотика - пять килограммов.

- На задержанных завели уголовное дело, - говорят в полиции. – Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Сейчас с них взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.