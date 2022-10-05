АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:

-Токарь з/плата до 84000 руб. Ученик токаря

-Сверловщик з/плата до 67000 руб.

-Кузнец на молотах и прессах з/плата до 44000 руб.

-Водитель з/плата от 25000 руб. Требование: наличие категорий В,С,Д,Е

-Водитель, занятый доставкой автокранов з/плата 37000 руб.

-Тракторист з/плата от 19300 руб. до 27000 руб. -Грузчик-стропальщик з/плата до 28000 руб. -Инженер-электроник з/плата 30000 руб. Инженер-программист 1С з/плата от 38000 до 48800 руб. Требование: Знание механизмов платформы 1С 8.х. Опыт доработки конфигураций 1С Бухгалтерия 3.0, 1С Зарплата и управление персоналом 2.5 КОРП, 1С Управление производственным предприятием 1.3, написание и доработка отчетов и обработок.

- Слесарь-инструментальщик з/плата 34000 руб.Ученик слесаря-инструментальщика

- Кровельщик з/плата 30000 руб. - Плотник-бетонщик з/плата 30000 руб.

- Инженер-технолог з/плата от 20000 руб. до 30000 руб. - Инженер-конструктор по приводам з/плата от 30000 руб.

- Инженер по нормированию труда з/плата от 33000 руб. - Мастер-механик з/плата от 28000 руб. до 55000 руб.

- Инженер по эксплуатации и обслуживанию транспорта з/плата от 30000 руб. - Дворник з/плата 17500 руб.

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию ГПМ з/плата от 30000 руб.

Гарантируется:

Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц; Ежедневно ждем Вас для устройства на работу с 8-30 до 11-30 Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87. Реклама.