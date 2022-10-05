Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске школу №60 отремонтируют за 101 миллион рублей. Подрядчик приступил к работам 25 мая, сразу после окончания учебного года. Сейчас школа готова на 70%. Капремонт школы рассчитан до июля 2023 года. Однако подрядчик ведет работы опережающими темпами. Так что, учащиеся смогут вернуться в родную школу уже в конце зимы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Уже отремонтировали библиотеку и актовый зал, на третьем этаже выложили напольную плитку, начинают укладывать линолеум в кабинетах и красить стены. Аналогичные работы проводятся на втором этаже.

В здании полностью меняют все коммуникации: канализацию, отопление, водоснабжение, электрику,. В начале ремонта отремонтировали крышу, все окна заменили на пластиковые. Также обновят столовую. Уже докупили недостающее оборудование. В спортивном зале постелят современное игровое покрытие. Бассецн капитально отремонтировали в 201302014 годах. Компьютеризируют библиотеку, закупят новые стеллажи; обновят раздевалку, частично - мебель. Фасад школы решили оставить в прежних цветах. Однако новые тона руководство школы выбирало совместно с родителями и специалистами БГИТУ.

Школа №60 распахнула свои двери в юбилейный год, когда нашему городу исполнилось 1000 лет. За 37 лет работы учебное заведение окончили несколько тысяч выпускников. Сегодня школа №60 — крупный учебный комплекс с библиотекой, актовым и спортивным залами, стадионом, столовой, бассейном, десятками классов, в том числе мастерскими для мальчиков и девочек. Есть у нее и своя особенность: вместо классического звонка в школе играет мелодия песни «Сказочная тайга» группы «Агата Кристи», которую учащиеся выбрали сами. Пик детей в один учебный год, зарегистрированный в образовательном учреждении, составил 1 520 человек. Учителя, больше 1 100 школьников и родители ждали ремонта с нетерпением.

Также в этом году в Брянске капитально ремонтируют школы№№2 и 5. На все три школы выделили из консолидированного бюджета 242 миллиона рублей.