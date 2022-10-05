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Происшествия5 октября 2022 10:30

В Брянске машиниста цеха будут судить за смерть напарника по работе

По версии следствия, пьяный сотрудник запустил технологическое оборудование
Марина АНТОНОВА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске бывшего работника предприятия будут судить за смерть напарника. Завершилось расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, днем 15 февраля машинист сырьевого отделения цеха производственного предприятия в Брянске находился на рабочем месте пьяным. С помощником слесаря они ремонтировали оборудование. После этого машинист запустил его, чтобы проверить, все ли работает. Но не убедился, что напарник находится на безопасном растоянии.

Помощник слесаря был травмирован подвижным механизмом. Он скончался на месте происшествия.