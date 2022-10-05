Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 октября 2022 10:21

В Карачевском районе под колесами иномарки погиб 34-летний велосипедист

Авария случилась вечером 4 октября
Марина АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по Брянской области.

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Карачевском районе под колесами иномарки погиб 34-летний велосипедист. Смертельная авария случилась около десяти часов вечера во вторник, 4 октября, на 5-м километре дороги Карачев-Вельяминова, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

24-летний водитель автомобиля "Форд Мондео" ехал со стороны Карачева в сторону села Вельяминова. Он сбил велосипедиста, который двигался навстречу по встречной полосе. Пострадавший мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Водитель иномарки трижды привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду. И по решению суда лишен водительских прав.

- По факту ДТП проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение, - говорят в Госавтоинспекции. - С целью установления состояния опьянения у велосипедиста осуществлен забор биологических объектов.