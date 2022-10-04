Фото: Александр Богомаз.

В Брянске до 10 ноября планируют достроить три новые дороги по улицам Олега Визнюка, Ильи Иванова и Счастливой. А также - завершить ремонт улицы Объездной. Об этом написал губернатор Александр Богомаз.

- Поручил составить план-график, чтобы основные строительные работы на объектах дорожного строительства были выполнены до 10 ноября, - сообщил глава региона. - Пока позволяет погода, строить нужно усиленными темпами, чтобы выполнить объемы до наступления морозов.

Улицу Объездную обещали сдать после ремонта еще 17 сентября. На ней еще идут работы. Участок улицы Визнюка, который соединяется с переулком Пилотов, заасфальтировали. С другой стороны дороги пока нет. Улицу Счастливую, которую собрались переименовать в честь боксера Николая Королева и на которой уже стоит Дворец единоборств, начали асфальтировать со стороны спортивного комплекса. С другой стороны еще закапывают трубы ливневки.

- Финансирование всех проектов ведется строго с графиками выполнения работ, - отметил губернатор. - А задача подрядных организаций - выполнить все работы качественно и в срок.