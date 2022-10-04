Брянская полиция объявила сбор на лечение сотрудника пресс-службы УМВД

Брянская полиция объявила сбор средств на лечение сотрудника пресс-службы УМВД. Майору внутренней службы Сергею Сорокину требуется дорогостоящая операция.
- Обращаемся ко всем сотрудникам органов внутренних дел для оказания добровольной материальной помощи, - говорят в брянской полиции. - Поможем коллеге!
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СОРОКИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА:
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