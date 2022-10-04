В Брянской области планируют заготовить 6,5 тонны желудей

В Брянской области в этом году планируют заготовить 6,5 тонны желудей. Годовое плановое задание установлено Лесным планом области. Семена необходимы для выращивания посадочного материала, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Этой осенью в рамках акции "Сохраним лес" предстоит заготовить не меньше шести тонн семян дуба черешчатого.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно собрать желуди и сдать в ближайшее лесничество.

В прошлом году школьники собрали около 200 кг желудей.