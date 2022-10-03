В Брянске нарисовали граффити с портретом Валентина Динабургского

Фото: Департамент внутренней политики Брянской области.

В Брянске на торце дома на улице Калинина нарисовали граффити с портретом Валентина Динабургского. Мурал стал самой масштабной работой в рамках фестиваля «Сила в правде!», сообщают в пресс-службе департамента внутренней политики Брянской области.

Автор граффити - финалист фестиваля, художник Александр Дорошенков.

Фестиваль «Сила в правде!» стартовал с граффити «Бабушка с флагом победы». Его изобразил Виталий Короткий. Другие рисунки появились в сквере имени Гайдукова, на проспекте Станке Димитрова.

Валентину Динабургскому в этом гоуду исполнилось бы 100 лет. Как относится его портрет к фестивалю, не ясно.

- Целью фестиваля является не только возможность дать художникам продемонстрировать свои умения и таланты, но и подчеркнуть важность сохранения традиций и родной культуры, - поясняют организаторы.

В ближайшее время наградят финалистов.