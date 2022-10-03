В Брянске коронавирусный штаб волонтеров переквалифицировали для помощи мобилизованным

Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области коронавирусный штаб волонтеров "Мы вместе" переквалифицировали для помощи мобилизованным военнослужащим и их семьям. Это не первая наработка со времен пандемии, которая пригодилась. До этого для консультуций по частичной мобилизации передали горячую линию по номеру 122.

Штаб волонтеров располагается на улице Фокина. В регионе будут работать круглосуточные горячии линии психологической поддержки. По словам руководителя штаба Антона Коротченко, большую часть работы взяла на себя организация «Красный крест». Для консультаций подключат психологические и юридические факультеты вузов. По юридическим вопросам будут консультировать Минюст, Общественная палата, в составе которой есть представители адвокатуры.

К работе смогут подключиться и центры психологической помощи. Заявки будут поступать волонтерам без персональных данных, отмечают в пресс-службе областного правительства.

В ОНФ с начала частичной мобилизации обратились 27 человек. Нарушений пока не выявили.

Штаб работает по адресу: Брянск, ул. Фокина 31, дом волонтера, с 9:00 до 18:00.

Федеральная горячая линия: 8-800-200-34-11.

Телефоны в Брянске:

8-930-721-60-08 (Екатерина Сергеевна Щерба)

8-910-234-44-61 (Екатерина Владимировна Гришанова)