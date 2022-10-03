Соответствующие правила прописали в договоре аренды. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске на электросамокаты ввели возрастные ограничения. Пользоваться этим видом транспорта можно с 16 лет. Соответствующие правила прописали в договоре аренды.

- С владельцами прокатов проведена разъяснительная работа, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - В договоры аренды электротранспорта внесены возрастные ограничения для пользователей. И взрослым, давая карту подростку на оплату такого развлечения, следует помнить об этом.

За халатное отношение к жизни и здоровью детей к административной отвественности привлекли 30 брянских родителей.