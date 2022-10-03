Директор брянской строительной фирмы задолжал работникам 1,5 млн рублей

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянской области директор строительной фирмы задолжал работникам 1,5 миллиона рублей. Организация вела строительство спортивного объекта в областном центре. Руководитель стал фигурантом уголовного дела по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что с марта 2020 года по ноябрь 2021 года обвиняемый не выплачивал заработную плату 25 работникам. Он направлял поступающие в организацию денежные средства от реализации строительных подрядов на другие нужды. Из-за этого перед работниками общества с ограниченной ответственностью образовалась задолженность по указанным платежам в сумме более 1,5 миллиона рублей.

Преступление выявили работники прокуратуры региона. В настоящее задолженность по заработной плате полностью погасили.

- Расследование уголовного дела завершили, - говорят в Следственном Комитете. – Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.