Брянцы на ярмарке выходного дня раскупили 87 тонн картофеля и 4 тонны яблок

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянцы на ярмарке выходного дня раскупали картофель и яблоки. В субботу, 1 октября, картофеля закупили 87,7 тонны, а яблок – 4, 2 тонны. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Также пришедшие на ярмарку горожане в тот день раскупили 2,1 тонны капусты, 1,6 тонны моркови, 1,33 тонны свеклы. Пользовался спросом и лук. Его раскупили 1,3 тонны. В таком же количестве покупали и помидоры. Посетители ярмарки приобрели почти 2,26 тонны зерна, а также груш, перца, огурцов и ягод, почти 300 литров меда. Вниманию посетителей ярмарки предлагали и 245 наименований саженцев плодово-ягодных культур, которых реализовали на 111 тысяч рублей.

- Ярмарки открыты по субботам с 8:00 до 15:00 с соблюдением необходимых санитарных и эпидемиологических норм, - говорят в мэрии горда. - Они завершат свою работу 29 октября.

Места торговли организовали во всех районах Брянска:

Бежицкий район:

— улица Клинцовская, территория, прилегающая к дому №60 (у ДК им. Д.Н. Медведева);

Володарский район:

— улица Пушкина, 67, на территории, прилегающей к стадиону им. Брянских Партизан;

Советский район:

— улица Брянского Фронта около дома №2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–1»;

— улица Спартаковская, 125, на территории бывшего мини-рынка;

Фокинский район:

— проспект Московский, около дома №4, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–2».