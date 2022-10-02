Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 84-летнего Михаила Слуцкого. Мужчина пропал в деревне Добрик, Унечского района. 1 октября он ушел из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщают поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 156 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет в зеленую рубашку, коричневый пиджак, серые трико, шлепки, черную шапку. Особые приметы: седые борода и усы, лицо вытянутые.

- Мужчина нуждается в медицинской помощи, - пишут волонтеры.- Он может находиться в вашем городе.

Всех, кто что-либо знает о Михаиле Слуцком, просят сообщать по телефонам6 8 (800)-700-54-52 или 112.