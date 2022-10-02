Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Злынковском районе в ДТП столкнулись две легковушки. Автоавария произошла 2 октября на 231-м километре трассы федерального значения А-240. Об этом поступил сигнал на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС России по Брянской области, сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На место происшествия выезжало пожарно-спасательное подразделение ПСЧ-38 ГКУ "Брянский пожарно-спасательный центр". Установили. что столкнулись два легковых автомобиля. Провели работы по смыву горюче-смазочных материалов с асфальта.

- Уважаемые участники дорожного движения, главное управление МЧС России по Брянской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге, - говорят в региональном МЧС. - Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.