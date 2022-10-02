Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском Дятькове на пожаре в пятиэтажке эвакуировали 20 человек и одного спасли. Сигнал о возгорании в 12-м микрорайоне поступил на пульт оперативного дежурного регионального МЧС 1 октября в 23.10. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту ЧП выезжали пожарные расчеты составе трех отделений на пожарных автоцистернах и автолестнице. Установили, что произошел пожар в квартире на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома.

- В 23.34 пожар локализовали, - говорят в региональном МЧС. – В 23.30 потушили полностью. На тушении работал один пожарный ручной ствол и звено газодымозащитной службы. Пожарные спасли одного человека и 20 жильцов дома эвакуировали. Причину возгорания устанавливают.

Брянцев просят быть острожными при обращении с огнем и электроприборами.