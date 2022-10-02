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Происшествия2 октября 2022 8:37

Двое брянцев устроили драку на автозаправочной станции

Мужчин задержали и передали полицейским
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске двое мужчин устроили драку на автозаправочной станции в районе улицы Бежицкой. Между ними вспыхнул конфликт, после которого в ход пошли и кулаки. Разбили стекла одного из автомобилей. Оператор станции нажал кнопку тревожной сигнализации. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

- К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по городу Брянску и задержали участников драки - двух местных жителей, - говорят в Росгвардии. - Задержанных для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции.