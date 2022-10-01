Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе при столкновении двух легковушек погибла 43-летняя женщина. ДТП произошло 30 сентября около 19.30 на 152 километре дороги Р-120 Орел-Брянск-Смоленск – граница с республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, выезжая о второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю «Мерседес-Бенц» с полуприцепом, которым управлял 26-летний водитель. Он ехал по федеральной трассе со стороны Брянска в сторону Смоленска. Машины столкнулись.

- В ДТП от полученных травм скончалась 43-летняя пассажирка ВАЗ, - говорят в Госавтоинспекции. – 49-летнего водителя ВАЗ с геморрагическим инсультом госпитализировали. С целью установления состояния опьянения у водителя ВАЗ осуществлен забор крови.

По результатам проверки по СПО «Паутина» у водителя ВАЗ выявили семь нарушений правил применения ремней безопасности.