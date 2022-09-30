В Брянске прошел митинг в поддержку присоединенных к России территорий

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на Кургане Бессмертия в пятницу, 30 сентября, прошел митинг-концерт в поддержку присоединенных к России территорий. Он начался сразу после церемонии подписания в Москве договоров о вхождении в состав нашей страны Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На митинг пришли около 20 тысяч человек.

- Вместе мы единая, сильная, непобедимая и великая Россия! - написал губернатор. - Как сказал наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, в правде — сила, а значит, победа! Победа будет за нами!

Со сцены прозвучало много слов и благодарностей в адрес наших бойцов, защитников. Митинг продолжился концертом, на котором выступили творческие коллективы и брянские исполнители.