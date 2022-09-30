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Общество30 сентября 2022 12:56

В Брянске вместимость пятой школы увеличится на 100 человек после капремонта

Работы обещают закончить до конца ноября
Марина АНТОНОВА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске вместимость школы №5 на улице Луначарского увеличится на 100 человек после капитального ремонта. В ней смогут учиться 550 ребят. Работы обещают закончить к концу ноября. На сегодня готовность школы составляет 70%, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В школе полностью меняют коммуникации: канализацию, водопровод, электрику, обновляют полы. Дети мерзли в классах, несмотря на горячие батареи. Поэтому школу утеплили снаружи вентфасадами. Старую шиферную крышу в школе и спортзале заменили на металлическую.

До капремонта в школе не было централизованной подачи горячей воды. Теперь эту проблему решили. В здании частично меняют окна, в основном, в коридорах. Ремонт спортзала начнется после завершения работ в обоих учебных корпусах.

После ремонта в школе появятся два новых кабинета: естествознания и начальной школы. Первых оснастят по требованиям Минобразования. Ребята будут заниматься здесь физикой, биологией, химией, географией и экологией. В другом кабинете установят интерактивные доски.