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Общество30 сентября 2022 12:40

В Брянске в сквере Карла Маркса высадили 15 саженцев вместо 14 вырубленных деревьев

Сейчас в сквере насчитывается 150 деревьев
Марина АНТОНОВА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в сквере Карла Маркса 30 сентября высадили 15 новых деревьев вместо 14 вырубленных. Это 11 остролистных кленов и четыре туи. Деревья сажали сотрудники Советской районной администрации.

- Эти породы к высадке в сквере рекомендовал институт лесного комплекса, транспорта и экологии, работающего при БГИТУ, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

В конце августа деревья в сквере обследовали специалисты БГИТУ. Решили вырубить 14 деревьев, в основном ясеней. Они были повреждены жуком-вредителем - ясеневой изумрудной златкой. Пораженное дерево начинает сохнуть сверху, пока не погибает.

Деревья спилили в сквере в начале сентября. Вместе с вновь высаженными в круглом сквере насчитывается около 150 деревьев.