Граффити начали рисовать в конце сентября. Фото: Александр БЕЛЯК

В Брянске появится огромное граффити с портретом Валентина Динабургского. Его начали рисовать на торце дома, который выходит на улицу Горького. На заднем плане угадываются деревянные фигуры из парка Толстого.

Валентина Давыдовича вспомнили в честь 100-летнего юбилея, который отмечали в конце июля этого года. Не памятник, не улица, не сборник сочинений, но хоть что-то.

100-летие Валентина Давыдовича совпало с 205-летием Алексея Толстого. В парке имени писателя торжества совместили. В начале сентября открыли три новые деревянные скульптуры по мотивам произведений Козьмы Пруткова. В афоризмах этого выдуманного Толстым автора черпал входновение и Валентин Динабургский.