В Брянской области осудят наркосбытчика из Санкт-Петербурга. 44-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических
веществ, совершенный организованной группой, в особо крупном размере, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
По версии следствия мужчина был членом организованной группы и по указанию руководителя он прибыл в Комаричский район Брянской области, чтобы
получить крупную партию наркотика. Его злоумышленник должен был сбывать с помощью «закладок» в различных регионах РФ.
5 июля этого года после получения наркотиков мужчину задержали правоохранители. У него изъяли один килограмм мефедрона.
-Уголовное дело передали в Комаричсткий районный суд для рассмотрения по существу, - говорят в надзорном ведомстве.