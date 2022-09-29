В Брянской области осудят наркосбытчика из Санкт-Петербурга. 44-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических

веществ, совершенный организованной группой, в особо крупном размере, с

использованием информационно-телекоммуникационной сети». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия мужчина был членом организованной группы и по указанию руководителя он прибыл в Комаричский район Брянской области, чтобы

получить крупную партию наркотика. Его злоумышленник должен был сбывать с помощью «закладок» в различных регионах РФ.

5 июля этого года после получения наркотиков мужчину задержали правоохранители. У него изъяли один килограмм мефедрона.

-Уголовное дело передали в Комаричсткий районный суд для рассмотрения по существу, - говорят в надзорном ведомстве.