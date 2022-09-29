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Происшествия29 сентября 2022 14:16

В Брянском районе пешеход угодил под колеса неустановленного автомобиля и погиб

Мужчина был в темной одежде без световозвращающих элементов
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянском районе пешеход угодил под колеса неустановленного автомобиля и погиб. ДТП произошло 28 сентября в первом часу ночи на 27 километре дороги Р-120 «Обход г. Брянска от автодороги Р-120». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал со стороны Орла в сторону Дятькова. По ходу движения справа он сбил 44-летнего мужчину.

- Пешеход от полученных травм умер, - говорят в Госавтоинспекции. - Мужчина был в темной одежде без световозвращающих элементов. С целью установления состояния опьянения у пешехода произвели абор биологических объектов.