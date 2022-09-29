Эксперты Брянского органа инспекции ФГБУ «ВНИИЗЖ» прошли обучение

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С 05.09.2022 по 25.09.2022 на базе ФГБО УВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» прошло обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в объеме 72 часов по теме: «Дендрохронологическая экспертиза», в котором приняли участие сотрудники Брянского органа инспекции ФГБУ «ВНИИЗЖ» А.Н. Борисов и Е.В. Дербуш.

В процессе обучения эксперты прослушали курс лекций по дендрохронологии и дендрологии, а также получили практические навыки по извлечению кернов древесных растений.

Занятия в естественных условиях (ботанический сад университета) позволили обучающимся не только научиться устанавливать точный возраст древесно-кустарниковых растений, кустарников, травянистой растительности, временной промежуток лесных рубок, давность лесных посадок или отдельных деревьев, а также рассчитывать экономический ущерб от незаконной вырубки деревьев.

По завершению обучения была пройдена итоговая аттестация и получены удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Для сведения: Дендрохронологическая экспертиза или экспертиза возраста деревьев – это один из видов дендрологических экспертиз при проведении которой, экспертами и специалистами определяется возраст деревьев, кустарников, травянистой растительности, давность лесных посадок или отдельных деревьев, а также, иные вопросы, требующие специальных познаний.