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Общество29 сентября 2022 13:56

В брянском поселке Ивот за 2,5 млн рублей строят спортивную площадку

Здесь можно будет играть в волейбол и баскетбол
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Дятьковском районе, в поселке Ивот, строят спортивную площадку. Из областного бюджета на возведение объекта выделили 2,5 миллиона рублей. Строительные работы планируют завершить в октябре этого года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На площадке будет игровое поле для волейбола и баскетбола, а также площадка с тренажерами. Ее оснастят безопасным резиновым покрытием.

Площадка максимально универсальная. Она сможет предоставить местным жителям еще больше возможностей для занятий спортом и активного образа жизни.