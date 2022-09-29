Житель Брянска угрожал подруге распространить интимное видео с ней. З5-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Как установили в суде, в июле 2021 года злоумышленник записал происходившую встречу интимного характера с потерпевшей на мобильный телефон.

После ссоры с ней стал требовать деньги в размере 30 тысяч рублей за нераспространение видео в интернете.

- Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии строго режима. Также виновного оштрафовали на 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.