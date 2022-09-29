Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Брянские волонтеры нашли двух заблудившихся грибников. Поздно вечером заблудились несколько человек. Но двух пожилых женщин 86 и 68 лет искали всю ночь. Об этом сообщают в поисковом спасательном отряде «Лиза Алерт».

Так, 68-летняя Надежда Ивановна заблудилась в районе населенного пункта Стяжное. Женщина вышла на связь и подробно объяснила. Где примерно она находится.

- Местность оказалась недоступной для проезда автотехники, - говорят в поисковом отряде «Лиза Алерт». - Болотца и прошедшие дожди сделали эти участки практически непроходимыми и для пеших. Группа добровольцев добралась до нее лишь около 3 часов ночи. Небольшой ручей, преграждавший путь группы, местами оказался глубиной больше 1,5 метров.

Бабушку вывели через остатки старого моста. Для этого соорудили переправу из веток, старых бревен и валежника. Окончательно заблудившуюся женщину вывели почти в восемь часов утра.

А 86-летнюю Марию Яковлевну искали в районе станции Брянск Северный. Они с подоругой пошли за грибами в лес и разминулись. Подруга вышла обратно к станции, а мария Яковлевна нет.

Женщину нашли в четвертом часу ночи в нескольких километрах от точкит входа. К шести утра ее на носилках доставили к машине скорой помощи.