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Спорт29 сентября 2022 8:36

В Брянске больше 100 атлетов поборются за звание чемпиона области по бодибилдингу

Среди участников около 60 женщин и 50 мужчин
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Федерация бодибилдинга по Брянской области.

Фото: Федерация бодибилдинга по Брянской области.

В Брянске больше 100 атлетов поборются за звание чемпиона области по бодибилдингу. В пятницу, 30 сентября, в 13.00 в ДК БМЗ пройдут Всероссийские соревнования по бодибилдингу, а также чемпионат области. Об этом сообщают в региональной федерации по бодибилдингу.

На соревнованиях выступят сильнейшие спортсмены со всей нашей страны. За звание чемпиона области сразятся около 60 женщин и 50 мужчин.

Увидеть спортивное событие могут все желающие.

Возрастное ограничение – 12+