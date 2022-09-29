Фото: Федерация бодибилдинга по Брянской области.

В Брянске больше 100 атлетов поборются за звание чемпиона области по бодибилдингу. В пятницу, 30 сентября, в 13.00 в ДК БМЗ пройдут Всероссийские соревнования по бодибилдингу, а также чемпионат области. Об этом сообщают в региональной федерации по бодибилдингу.

На соревнованиях выступят сильнейшие спортсмены со всей нашей страны. За звание чемпиона области сразятся около 60 женщин и 50 мужчин.

Увидеть спортивное событие могут все желающие.

Возрастное ограничение – 12+