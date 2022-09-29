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Происшествия29 сентября 2022 8:12

В Брянске водитель ВАЗ врезался в фонарный столб и погиб

Он не справился с управлением
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской бласти.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской бласти.

В Брянске водитель ВАЗ врезался в фонарный столб и погиб. ДТП произошло 28 сентября около 21.25 на проспекте Станке Димитрова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 22-летний автомобилист за рулем ВАЗ-211440 ехал со стороны улицы Спартаковской в сторону улицы Карачижской. Он не справился с управлением и врезался в фонарный стоб, расположенный справа по ходу движения машины.

- Водителя с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он в последствии умер, - говорят в Госавтоинспекции. - С целью установления состояния опьянения у водителя произвели забор биологических объектов.