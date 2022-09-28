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Общество28 сентября 2022 11:40

В Брянске пенсионер получил 216 тысяч рублей за незаконный снос гаража

Постройку демонтировали по поручению городской администрации
Марина АНТОНОВА

В Фокинском районе Брянска незаконно снесли гараж, принадлежащий пенсионеру, инвалиду второй группы. Он обратился в прокуратуру.

Земельный участок, на котором был построен гараж, предоставили на праве бессрочного пользования в 1997 году. Но в администрации не стали разбираться в документах. Гараж демонтировали.

Советский районный суд признал, что действия Брянской городской администрации были незаконными. И постановил взяскать материальный ущерб в пользу пенсионера - 216 тысяч 650 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.