В Брянске пенсионер на иномарке сбил 16-летнюю девушку на зебре

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Брянске 80-летний водитель автомобиля "Киа Рио" сбил 16-летнюю девушку на зебре. ДТП случилось около четырех часов дня во вторник, 27 сентября, на улице Чернышевского, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист двигался со стороны улицы Рылеева в сторону Чернышевского. Он сбил подростка, пешеходившего дорогу по нерегулируемому переходу.

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, ее госпитализировали.

- В отношении водителя составлено 15 административных материалов за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, - говорят в Госавтоинспекции.

На дороге не была нанесена осевая линия разметки. Сотрудники ГИБДД уже составляли по этому поводу административный материал, его направили в суд.