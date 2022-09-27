В Брянской области проверили условия мобилизованных

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области проверили, в каких условиях живут мобилизованные жители области. В соцсетях родственники жаловались на бытовые условия резервистов. Комиссию сформировали по поручению губернатора. Представители властей посетили две воинские части.

- Подтверждения «гуляющим» по интернету негативным историям про клинцовскую часть комиссией не найдено, - отметил вице-спикер облдумы Сергей Антошин. - Мобилизованных, которым не хватило места в части, расселили по общежитиям.

По словам проверяющих, военной формы достаточно. Она вся новая.

К слову, губернатор заявил, что в регионе выполнили на 100% план по частичной мобилизации. Число мобилизованных в Брянской области не называют.