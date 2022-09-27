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Общество27 сентября 2022 15:05

В Брянске перед отопительным сезоном заменили 25,5 км трубопроводов

На ремонт выделили 3,3 млн рублей из бюджета
Марина АНТОНОВА

В Брянске перед отопительным сезоном 2022 года заменили 25,5 километра трубопроводов. На ремонт муниципальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения из городского бюджета выделили 3,3 миллиона рублей. За эти деньги заметили участки трубопроводов на восьми улицах, в том числе, в послеках Большое Полпино и Белые Берега.

Подготовительные работы к отопительному сезону проводили 26 поставщиков тепловой энергии, 146 управляющих компаний и ТСЖ, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Тепловые сети оставили после себя 34 раскопки после ремонтов коммуникаций. Их обещали восстановить до 15 октября.