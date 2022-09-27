В Брянске до 15 октября обещали восстановить большинство раскопок после коммунальных аварий

В Брянске до 15 октября обещали восстановить большинство раскопок после плановых илои аварийных ремонтов инженерных коммуникаций. В городе насчитали 94 разрушенных участков, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На 34 раскопках работают специалисты «Брянсккоммунэнерго», на 60 - бригады «Брянского городского водоканала».

- Если случилась аварийная ситуация, конечно, необходимо произвести раскопку, выполнить ремонт, после чего обязательно благоустроить разрушенный участок, - отметил глава горадминистрации Александр Макаров. - Но делать это надо быстро, счет должен идти на дни.