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Общество27 сентября 2022 14:52

В Брянске до 15 октября обещали восстановить большинство раскопок после коммунальных аварий

В городе насчитали 94 разрушенных участков
Марина АНТОНОВА

В Брянске до 15 октября обещали восстановить большинство раскопок после плановых илои аварийных ремонтов инженерных коммуникаций. В городе насчитали 94 разрушенных участков, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На 34 раскопках работают специалисты «Брянсккоммунэнерго», на 60 - бригады «Брянского городского водоканала».

- Если случилась аварийная ситуация, конечно, необходимо произвести раскопку, выполнить ремонт, после чего обязательно благоустроить разрушенный участок, - отметил глава горадминистрации Александр Макаров. - Но делать это надо быстро, счет должен идти на дни.