В Брянске не запустили одну котельную из 340

В Брянске до сих пор не запустили одну котельную из 340. Она находится на улице Олега Кошевого, 23-а и отапливает два общежития.

Котельная - ведомственная, принадлежит ООО «Инт Солюшн». С собственником удалось урегулировать ситуацию с привлечением прокуратуры, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Котельную передают в аренду ГУП «Брянсккоммунэнерго».

27 сентября специалисты начали запускать теплоисточник.

- Ситуацию можно было решить заранее, если бы собственник заявил о проблемах, не дожидаясь начала отопительного сезона, - сказал мэр города Александр Макаров. - У жителей уже были бы теплые батареи. За подобную безответственность собственник должен понести наказание.