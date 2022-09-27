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Общество27 сентября 2022 14:46

В Брянске не запустили одну котельную из 340

Собственник передает котельную в аренду ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Марина АНТОНОВА

В Брянске до сих пор не запустили одну котельную из 340. Она находится на улице Олега Кошевого, 23-а и отапливает два общежития.

Котельная - ведомственная, принадлежит ООО «Инт Солюшн». С собственником удалось урегулировать ситуацию с привлечением прокуратуры, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Котельную передают в аренду ГУП «Брянсккоммунэнерго».

27 сентября специалисты начали запускать теплоисточник.

- Ситуацию можно было решить заранее, если бы собственник заявил о проблемах, не дожидаясь начала отопительного сезона, - сказал мэр города Александр Макаров. - У жителей уже были бы теплые батареи. За подобную безответственность собственник должен понести наказание.