Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 13:37

В Брянской области на 100% выполнили план по частичной мобилизации

На сайте областного правительства открыли раздел с вопросами по мобилизации
Марина АНТОНОВА

В Брянской области на 100% выполнили план по частичной мобилизации. Об этом ТАСС сообщил губернатор Александр Богомаз.

На сайте областного правительства появился специальный раздел с частыми вопросами по мобилизации. Они поступают на горячую линию по номеру 122.

Каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, и оно зависит от количества граждан, состоящих на воинском учете в субъектах РФ. Сколько должны были мобилизовать в Брянской области, не сообщают. По всей России общее количество мобилизованный составит 300 тысяч человек. Это 1% от всего мобилизационного резерва страны.