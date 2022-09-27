В Брянской области на 100% выполнили план по частичной мобилизации. Об этом ТАСС сообщил губернатор Александр Богомаз.

На сайте областного правительства появился специальный раздел с частыми вопросами по мобилизации. Они поступают на горячую линию по номеру 122.

Каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, и оно зависит от количества граждан, состоящих на воинском учете в субъектах РФ. Сколько должны были мобилизовать в Брянской области, не сообщают. По всей России общее количество мобилизованный составит 300 тысяч человек. Это 1% от всего мобилизационного резерва страны.