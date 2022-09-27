На базе Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялось обучение сотрудников перерабатывающих предприятий Республики Беларусь и специалистов зональных лабораторий

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ»

В период с 19 по 23 сентября 2022 года на базе Учебного центра подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» специалисты отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы и отдела приготовления питательных сред Брянской испытательной лаборатории провели обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.

Микробиологи молочных предприятий Республики Беларусь прошли обучение по теме: «Микробиологические исследования молока и молочной продукции».

В ходе занятий специалистами учреждения был освещен ряд актуальных для слушателей вопросов, среди которых:

Специалисты ГБУ Брянской области «Почепская зональная ветеринарная лаборатория» и ГБУ «Управление ветеринарии Брянской области» также прошли обучение в очной форме по теме: «Приготовление питательных сред. Методы и порядок проведения контроля качества питательных сред».

В рамках программы слушатели ознакомились с порядком приготовлением, производством, хранением и определением рабочих характеристик питательных сред.

В ходе практических занятий специалисты получили навыки проведения испытаний и освоили:

— методики посевов на питательные среды:

— приготовление питательные сред по этапам;

— методы учета результатов роста микроорганизмов;

Рассматривались вопросы по организации внутреннего контроля качества микробиологических исследований.

По окончании обучения все коллеги прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Сообщаем, что в разделе официального сайта ФГБУ «ВНИИЗЖ» доступна вся информация по курсам повышения квалификации, индивидуальным стажировкам, программам обучающих вебинаров и семинаров. Получить подробную информацию и оставить заявку на обучение можно по электронному адресам: