Детские сады посещают 24 462 малыша, воспитанием которых занимаются 2370 педагогов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске чествовали педагогов и работников дошкольного образования, а также ветеранов отрасли. 27 сентября Брянщина вместе со всей страной отмечает День воспитателя. Торжество прошло в актовом зале школы №59. Здесье присутствовали больше 200 работников их всех детсадов города. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

58 работников городской системы дошкольного образования получили грамоты и благодарности. Творческие и музыкальные подарки для них преподнесли педагоги и воспитанники детских садов №№ 5, 122, 129, детсада «Гармония», а также студия эстрадной песни «Созвучие» ГДК Советского района.

В городской системе дошкольного образования сегодня работают 107 муниципальных детских садов и 5 частных организаций дошкольного образования. Детские сады посещают 24 462 малыша, воспитанием которых занимаются 2370 педагогов. В этом году на работу в детские сады приняли 62 молодых специалиста.