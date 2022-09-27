Брянец в ссоре до смерти избил приятеля

В Мглинском районе местный житель в ссоре до смерти избил приятеля. 51-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье « Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело рассматривали с участием присяжных заседателей по ходатайству подсудимого. Установили, что 2 сентября 2020 года он находился в одном из частных домов села Великая Дуброва. Между подсудимым и его знакомым вспыхнула ссора. В гневе мужчина ударил приятеля сначала два раза кулаком по голове, а затем еще пять раз деревянной толкушкой. Через три недели пострадавший умер в больнице.

В ходе судебного разбирательства присяжные согласились с позицией

государственного обвинения, пришли к единодушному выводу о виновности

мужчины.

- Мглинский районный суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы, – говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.