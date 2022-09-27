АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:

1.Токарь з/плата до 84000 руб. Ученик токаря

2.Сверловщик з/плата до 67000 руб.

3.Кузнец на молотах и прессах з/плата до 44000 руб.

4.Водитель з/плата от 25000 руб. Требование: наличие

категорий В,С,Д,Е

5.Водитель, занятый доставкой автокранов з/плата 37000 руб.

6.Тракторист з/плата от 19300 руб. до 27000 руб.

7. Грузчик-стропальщик з/плата до 28000 руб.

8.Инженер-электроник з/плата 30000 руб.

9. Инженер-программист 1С з/плата от 38000 до 48800 руб. Требование:

Знание механизмов платформы 1С 8.х. Опыт доработки конфигураций 1С Бухгалтерия 3.0, 1С Зарплата и управление персоналом 2.5 КОРП, 1С Управление производственным предприятием 1.3, написание и доработка отчетов и обработок.

10.Слесарь-инструментальщик з/плата 34000 руб. Ученик слесаря-инструментальщика

11.Кровельщик з/плата 30000 руб.

12.Плотник-бетонщик з/плата 30000 руб.

13.Инженер-технолог з/плата от 20000 руб. до 30000 руб.

14.Инженер-конструктор по приводам з/плата от 30000 руб.

15.Инженер по нормированию труда з/плата от 33000 руб.

16.Мастер-механик з/плата от 28000 руб. до 55000 руб.

17.Инженер по эксплуатации и обслуживанию

транспорта з/плата от 30000 руб.

18.Электромонтер по ремонту силовых сетей з/плата 38000 руб.

19.Наждачник з/плата 22700 руб.

20.Дворник з/плата 17500 руб.

21.Контролер ОТК з/плата 30000 руб.

Гарантируется:

Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;

Ежедневно ждем Вас для устройства на работу

с 8-30 до 11-30

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87.

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