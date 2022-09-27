В Брянске при столкновении трех автомобилей пострадала 15-летняя школьница. ДТП произошло в понедельник, 26 сентября, около шести часов вечера на улице Бурова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 56-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Калина» ехал со стороны Улицы Речной в сторону улицы Ульянова. Он врезался в ехавший впереди автомобиль «Мазда 323», которым управлял 38-летний мужчина. Иномарка двигалась попутно по той же полосе. После столкновения «Мазда 323» врезалась в ехавший впереди автомобиль «Рено Ллоган» под управлением 43-летнего водителя.

- В ДТП 15-летняя пассажирка автомобиля «Мазда 323» получила сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы, - говорят в Госавтоинспекции. – Школьницу госпитализировали.