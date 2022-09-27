Брянское «Динамо» обыграло московский «Пересвет» и вернулось на первое место

Фото: ФК "Динамо Брянск".

Футбольная команда «Динамо-Бярнск» у себя дома 26 сентября обыграло команду «Пересвет» из Домодедово. Матч прошел в рамках первенства Второй лиги и завершился со счетом 1:0 в пользу брянских футболистов. Об этом сообщают в официальной группе футбольного клуба «Динамо Брянск».

Единственный и победный гол в ворота соперника отправил Даниил Лупа. Благодаря ему сине-белые вышли на первое место в турнирной таблице.

Следующий матч динамовцы проведут на выезде 2 октября. Брянские футболисты сыграют с «Рязанью».